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    Расписание матчей 21-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 11 тур
    21 октября, пятница
    11:00
    Томь (мол)
    0:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    21 октября, пятница
    12:00
    Урал (мол)
    1:1
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    21 октября, пятница
    13:00
    Ахмат (мол)
    1:0
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    21 октября, пятница
    16:00
    Уфа (мол)
    2:3
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 11 тур
    21 октября, пятница
    18:00
    Крылья Советов
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 26 тур
    21 октября, пятница
    18:30
    Крумкачи
    2:1
    Гранит
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 8 тур
    21 октября, пятница
    19:00
    Ризеспор
    2:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    21 октября, пятница
    20:00
    Газиантепспор
    1:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 11 тур
    21 октября, пятница
    19:00
    Высочина
    1:1
    Дукла
    Матч завершен
    21 октября, пятница
    21:15
    Фастав
    1:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 14 тур
    21 октября, пятница
    19:00
    Ольборг
    1:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    21 октября, пятница
    21:15
    Виборг
    1:3
    Силькеборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 28 тур
    21 октября, пятница
    20:00
    Викинг
    2:3
    Олесунн
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 8 тур
    21 октября, пятница
    21:00
    Пасуш де Феррейра
    1:1
    Насьональ
    Матч завершен
    21 октября, пятница
    23:00
    Маритиму
    1:1
    Боавишта
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 10 тур
    21 октября, пятница
    21:00
    Экселсиор
    0:2
    Зволле
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 11 тур
    21 октября, пятница
    21:30
    Остенде
    2:2
    Кортрейк
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 8 тур
    21 октября, пятница
    21:30
    Гамбург
    0:3
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 9 тур
    21 октября, пятница
    21:45
    Осасуна
    1:2
    Бетис
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 14 тур
    21 октября, пятница
    21:45
    Бертон Альбион
    2:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 10 тур
    21 октября, пятница
    21:45
    Монако
    6:2
    Монпелье
    Матч завершен
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