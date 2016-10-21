сентябрь 2016
октябрь 2016
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 11 тур
21 октября, пятница
11:00
Матч завершен
21 октября, пятница
12:00
Матч завершен
21 октября, пятница
13:00
Матч завершен
21 октября, пятница
16:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 11 тур
21 октября, пятница
18:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 26 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 8 тур
21 октября, пятница
19:00
Матч завершен
21 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 11 тур
Дания. Суперлига (2016/2017), 14 тур
21 октября, пятница
19:00
Матч завершен
21 октября, пятница
21:15
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 28 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 8 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 10 тур
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 11 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 8 тур
Испания. Примера (2016/2017), 9 тур
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 14 тур
21 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2016/2017), 10 тур