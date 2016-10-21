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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Силькеборг
Виборг - Силькеборг: обзор матча 21 октября 2016
Виборг
21.10.2016, пятница, 21:15
Дания. Суперлига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Силькеборг
3'
Д. Схиртладзе
28'
Д. Схиртладзе
55'
Д. Схиртладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Силькеборг
55'
ГОЛ! 0:3!
Д. Схиртладзе
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Схиртладзе
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Схиртладзе
Начало матча
Статистика матча Виборг - Силькеборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Силькеборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
- : -
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
3 : 3
11.10.2026
Хорсенс
Информация о матче
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Силькеборг
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