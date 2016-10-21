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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Генчлербирлиги
Ризеспор - Генчлербирлиги: обзор матча 21 октября 2016
Ризеспор
21.10.2016, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
76'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Генчлербирлиги
85'
Желтая карточка
А. Джалик
Замена
П. Тушински
️️️️
Р. Ялчин
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
46'
Желтая карточка
А. Огуз
46'
Замена
В. Мурики
️️️️
Т. Рантие
46'
Замена
А. Карабулут
️️️️
С. Гюрлер
45'
Желтая карточка
С. Шахин
Желтая карточка
Г. Обоабона
41'
31'
Желтая карточка
У. Чифтци
23'
Желтая карточка
С. Гюрлер
19'
Желтая карточка
И. Кахведжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Годфри Обоабона
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Патрик Тушински
ЦФ
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Генчлербирлиги
66
Сергей Политевич
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
2-2
27
Диалло
2
Обоабона
77
Оваджикли
89
Яншер
6
Ялчин
3-3-2
34
Хопф
2
Огуз
6
Джалик
3
Чифтци
10
Кахведжи
7
Гюрлер
21
Шахин
10
Станку
9
Рантие
6
Ялчин
8
Тушински
8
Тушински
6
Ялчин
7
Гюрлер
82
Карабулут
82
Карабулут
7
Гюрлер
9
Рантие
18
Мурики
18
Мурики
9
Рантие
Остались в запасе
Ризеспор
Генчлербирлиги
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
66
Сергей Политевич
ЦЗ
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Остались в запасе
66
Сергей Политевич
ЦЗ
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Ризеспор - Генчлербирлиги
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
- : -
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
0 : 3
10.10.2026
Фенербахче
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
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Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
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Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
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