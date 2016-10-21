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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 21 октября 2016
Монако
21.10.2016, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 10 тур
6 : 2
Завершен
Монпелье
36'
Р. Фалькао (П)
49'
К. Мбаппе
64'
Жемерсон
74'
В. Жермен
76'
Т. Лемар
89'
А. Траоре
9'
Р. Будебуз
61'
Р. Будебуз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Монпелье
ГОЛ! 6:2!
А. Траоре
89'
Замена
А. Траоре
️️️️
Т. Лемар
88'
77'
Замена
С. Монгонгю
️️️️
Э. Скири
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Б. Силва
77'
ГОЛ! 5:2!
Т. Лемар
76'
ГОЛ! 4:2!
В. Жермен
Пас отдал
К. Мбаппе
74'
Желтая карточка
Жемерсон
72'
68'
Замена
К. Берижо
️️️️
П. Ласн
67'
Замена
М. Поти
️️️️
Я. Силла
Замена
В. Жермен
️️️️
Р. Фалькао
65'
ГОЛ! 3:2!
Жемерсон
64'
61'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Будебуз
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Силва
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Фалькао
36'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Будебуз
Желтая карточка
К. Глик
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Стефан Сессеньон
ПП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
23
Менди
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
8
Бакайоко
6
Фабиньо
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
10
Мбаппе
3-2-3-1-1
16
Журдрен
12
Депланье
4
Хилтон
21
Руссийон
6
Ласн
6
Скири
29
Сессеньон
8
Сансон
5
Силла
10
Будебуз
19
Камара
18
Лемар
10
Траоре
10
Траоре
18
Лемар
20
Силва
21
Бочилия
21
Бочилия
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
98
Жермен
9
Фалькао
5
Силла
18
Поти
18
Поти
5
Силла
6
Скири
27
Монгонгю
27
Монгонгю
6
Скири
6
Ласн
9
Берижо
9
Берижо
6
Ласн
Остались в запасе
Монако
Монпелье
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Монпелье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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