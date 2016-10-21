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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Бирмингем Сити
Бертон Альбион - Бирмингем Сити: обзор матча 21 октября 2016
Бертон Альбион
21.10.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
32'
Л. Дайер
62'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Бирмингем Сити
Замена
Х. Чодури
️️️️
М. Палмер
90'
+3
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Т. Нэйлор
88'
Замена
У. Миллер
️️️️
Д. Уорд
80'
70'
Желтая карточка
Р. Шоттон
68'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Ж. Магома
63'
Желтая карточка
Д. Гроундс
ГОЛ! 2:0!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Брэйфорд
62'
57'
Замена
К. Дональдсон
️️️️
Д. Коттерилл
57'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Дэвис
Желтая карточка
Д. Ирвин
45'
+1
Желтая карточка
Т. Нэйлор
41'
36'
Желтая карточка
Ж. Магома
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайер
Пас отдал
Д. Уорд
32'
Желтая карточка
Л. Экинс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
АП
8
Майкел Кифтенбельд
ПП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
4-2-1-3
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
2
Брэйфорд
4
Нэйлор
6
Тернер
22
Дайер
36
Ирвин
16
Палмер
8
О'Грэди
7
Экинс
16
Уорд
4-3-1-2
1
Легздиньш
5
Моррисон
17
Гроундс
23
Спектор
5
Шоттон
8
Кифтенбельд
19
Магома
25
Глисон
16
Дэвис
10
Юткевич
11
Коттерилл
4
Нэйлор
7
Улльямсон
7
Улльямсон
4
Нэйлор
16
Палмер
8
Чодури
8
Чодури
16
Палмер
16
Уорд
31
Миллер
31
Миллер
16
Уорд
16
Дэвис
34
Адамс
34
Адамс
16
Дэвис
11
Коттерилл
8
Дональдсон
8
Дональдсон
11
Коттерилл
19
Магома
21
Стюарт
21
Стюарт
19
Магома
Остались в запасе
Бертон Альбион
Бирмингем Сити
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Клаф
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Бертон Альбион - Бирмингем Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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