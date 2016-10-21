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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Бетис
Осасуна - Бетис: обзор матча 21 октября 2016
Осасуна
21.10.2016, пятница, 21:45
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
48'
Р. Торрес
19'
Хоакин
90+1'
Ф. Гутьеррес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Бетис
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Гутьеррес
88'
Желтая карточка
А. Сехудо
Замена
Ф. Тьенса Нуньес
️️️️
С. Леон
88'
87'
Желтая карточка
Д. Брашанац
Красная карточка
Э. Ривьер
86'
83'
Замена
А. Алегрия
️️️️
Хоакин
83'
Замена
Р. Кастро
️️️️
А. Санабрия
Замена
Хайме
️️️️
А. Беренгер
68'
64'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Ж. Мартен
Желтая карточка
Р. Торрес
58'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
О. Риера
58'
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Торрес
48'
Желтая карточка
Д. Гарсия
45'
+1
19'
ГОЛ! 0:1!
Хоакин
Пас отдал
Петрос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
36
Антонио Отегуи
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Перес
5
Гарсия
4
Фланьо
15
Гарсия
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
15
Дигар
10
Торрес
7
Беренгер
21
Риера
11
Леон
4-1-3-1-1
1
Адан
12
Пиччини
2
Манди
2
Пеццелла
3
Мартинес
6
Петрос
16
Сехудо
21
Гутьеррес
8
Мартен
17
Хоакин
19
Санабрия
11
Леон
6
Тьенса Нуньес
6
Тьенса Нуньес
11
Леон
7
Беренгер
9
Хайме
9
Хайме
7
Беренгер
21
Риера
97
Ривьер
97
Ривьер
21
Риера
8
Мартен
5
Брашанац
5
Брашанац
8
Мартен
19
Санабрия
24
Кастро
24
Кастро
19
Санабрия
17
Хоакин
15
Алегрия
15
Алегрия
17
Хоакин
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
0
Марио Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
36
Антонио Отегуи
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
36
Антонио Отегуи
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Энрике Мартин
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Осасуна - Бетис
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
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