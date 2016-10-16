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    Расписание матчей 16-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 30 тур, группа A
    16 октября, воскресенье
    12:30
    Ордабасы
    3:3
    Иртыш
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Актобе
    2:2
    Окжетпес
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Кайрат
    2:0
    Астана
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 30 тур, группа B
    16 октября, воскресенье
    13:00
    Атырау
    2:0
    Шахтер
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    13:00
    Тобол
    0:1
    Акжайык
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    13:30
    Жетысу
    0:0
    Тараз
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 10 тур
    16 октября, воскресенье
    13:00
    Арсенал Т (мол)
    3:0
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    14:30
    Анжи (мол)
    0:1
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 12 тур
    16 октября, воскресенье
    13:00
    Алания
    0:1
    Ангушт
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Афипс
    1:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Черноморец
    0:1
    Армавир
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Биолог-Новокубанск
    2:0
    Дружба
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Кубань-2
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Машук-КМВ
    4:3
    Легион
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Ротор
    0:3
    Чайка
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    СКА
    0:4
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 10 тур
    16 октября, воскресенье
    13:00
    Сарагоса
    1:3
    Эльче
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Кордоба
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Райо Вальекано
    3:3
    Нумансия
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    УКАМ Мурсия
    0:2
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Химнастик
    1:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    21:00
    Тенерифе
    1:1
    Кадис
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 8 тур
    16 октября, воскресенье
    13:00
    Алавес
    1:1
    Малага
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:15
    Атлетик
    3:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:30
    Спортинг
    1:2
    Валенсия
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    21:45
    Вильярреал
    5:0
    Сельта
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 7 тур
    16 октября, воскресенье
    13:30
    Истанбул Башакшехир
    1:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    13:30
    Бурсаспор
    0:0
    Османлыспор
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Фенербахче
    1:1
    Аланьяспор
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    0:0
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 8 тур
    16 октября, воскресенье
    13:30
    Фиорентина
    0:0
    Аталанта
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Дженоа
    0:0
    Эмполи
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Интер
    1:2
    Кальяри
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Лацио
    1:1
    Болонья
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    2:1
    Кротоне
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    21:45
    Кьево
    1:3
    Милан
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 9 тур
    16 октября, воскресенье
    13:30
    Твенте
    2:2
    Зволле
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:30
    НЕК
    1:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:30
    Экселсиор
    0:1
    Рода
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:45
    АДО Ден Хааг
    0:2
    Аякс
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 11 тур
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Александрия
    2:0
    Сталь
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Звезда К
    2:0
    Ворскла
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:30
    Карпаты
    1:1
    Днепр
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 13 тур
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Торпедо
    1:1
    Орел
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Зенит
    1:3
    Динамо Бр
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Рязань
    2:2
    Чертаново
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Энергомаш
    0:1
    Сатурн
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Металлург Л
    0:0
    Витязь
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 12 тур
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Хаддерсфилд Таун
    0:1
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 13 тур
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Рандерс
    3:0
    Оденсе
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Нордшелланд
    1:1
    Брондбю
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    2:0
    Ольборг
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 10 тур
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Урал
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:30
    Оренбург
    3:1
    Томь
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Арсенал
    0:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 11 тур
    16 октября, воскресенье
    14:45
    Санкт-Галлен
    0:2
    Вадуц
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    14:45
    Сьон
    4:2
    Грассхоппер
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Лугано
    0:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 13 тур
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Спартак К
    3:0
    Коломна
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Олимп-Долгопрудный
    3:1
    Строгино
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Волга
    0:0
    ЦРФСО
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо-2
    4:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Сочи
    2:1
    Москва
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Торпедо Вл
    0:0
    Текстильщик
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 25 тур
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Слуцк
    2:1
    Витебск
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Городея
    1:1
    Белшина
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 10 тур
    16 октября, воскресенье
    15:30
    Гент
    3:0
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Андерлехт
    1:0
    Локерен
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    21:00
    Мехелен
    2:3
    Остенде
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 8 тур
    16 октября, воскресенье
    15:30
    Мидлсбро
    0:1
    Уотфорд
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Саутгемптон
    3:1
    Бернли
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 7 тур
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    1:2
    Ксанти
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    1:0
    Верия
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    1:0
    Ираклис
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 10 тур
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Спарта
    3:0
    Высочина
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 9 тур
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Ренн
    1:1
    Бордо
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Сент-Этьен
    1:1
    Дижон
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    21:45
    Марсель
    1:0
    Метц
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 7 тур
    16 октября, воскресенье
    16:30
    Майнц
    2:1
    Дармштадт
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:30
    Вольфсбург
    0:1
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 27 тур
    16 октября, воскресенье
    16:30
    Старт
    2:1
    Тромсе
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Бранн
    1:2
    Лиллестрем
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    0:0
    Согндаль
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Одд
    2:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    21:00
    Волеренга
    1:1
    Стабек
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 11 тур
    16 октября, воскресенье
    17:30
    Маттерсбург
    0:2
    Аустрия
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 31 тур
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:0
    Коритиба
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Ботафого
    3:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    2:1
    Фламенго
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    0:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Фигейренсе
    1:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    23:30
    Коринтианс
    2:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    23:30
    Понте-Прета
    3:0
    Санта-Круз
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Ди Си Юнайтед
    3:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Монреаль Импакт
    2:2
    Торонто
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Филадельфия Юнион
    0:2
    Орландо Сити
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Чикаго Файр
    2:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    3:2
    Коламбус
    Матч завершен
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