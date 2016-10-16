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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - РБ Лейпциг
Вольфсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 16 октября 2016
Вольфсбург
16.10.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
70'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
М. Арнольд
90'
+3
87'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Э. Форсберг
80'
Замена
О. Бурк
️️️️
Ю. Поульсен
Замена
Б. Майорал
️️️️
Л. Густаво
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
Ю. Поульсен
69'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
Замена
Й. Брекало
️️️️
Виейринья
63'
Замена
Б. Энрике
️️️️
П. Зегуйн
60'
Желтая карточка
К. Кастелс
17'
17'
Пенальти не реализован!
Э. Форсберг
15'
Замена
Д. Кайзер
️️️️
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кастелс
13
Родригес
20
Виейринья
31
Кнохе
25
Брума
14
Густаво
30
Зегуйн
28
Треш
7
Дракслер
27
Арнольд
27
Гомес
4-3-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
5
Комппер
23
Хальстенберг
20
Забитцер
31
Илсанкер
6
Демме
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
20
Виейринья
7
Брекало
7
Брекало
20
Виейринья
30
Зегуйн
27
Энрике
27
Энрике
30
Зегуйн
14
Густаво
9
Майорал
9
Майорал
14
Густаво
10
Форсберг
8
Кейта
8
Кейта
10
Форсберг
20
Забитцер
13
Кайзер
13
Кайзер
20
Забитцер
15
Поульсен
7
Бурк
7
Бурк
15
Поульсен
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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