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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 16 октября 2016
Хаддерсфилд Таун
16.10.2016, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
68'
Ф. Форестьери (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+2
Замена
Г. Ловенс
️️️️
Г. Хупер
85'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Ф. Форестьери
Замена
М. Хефеле
️️️️
К. Лев
84'
73'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
70'
Желтая карточка
Г. Хупер
Замена
Д. Пэйн
️️️️
К. Палмер
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Форестьери
57'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Б. Беннэн
Желтая карточка
Э. Качунга
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
5
Хадсон
15
Лев
26
Шиндлер
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
6
Хогг
45
Палмер
10
Качунга
21
Уэллс
4-1-3-2
27
Вествуд
5
Хатчинсон
12
Лис
36
Пудил
3
Рич
20
Ли
10
Беннэн
2
Палмер
3
Джонс
88
Хупер
45
Форестьери
15
Лев
44
Хефеле
44
Хефеле
15
Лев
45
Палмер
19
Пэйн
19
Пэйн
45
Палмер
88
Хупер
4
Ловенс
4
Ловенс
88
Хупер
10
Беннэн
23
Уоллес
23
Уоллес
10
Беннэн
45
Форестьери
9
Нухиу
9
Нухиу
45
Форестьери
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй
33
Гарри Банн
ЦП
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
22
Альмен Абди
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
33
Гарри Банн
ЦП
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
22
Альмен Абди
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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