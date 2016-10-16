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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 16 октября 2016
Вильярреал
16.10.2016, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 8 тур
5 : 0
Завершен
Сельта
8'
Р. Сориано
12'
Р. Сориано
38'
С. Бакамбу
48'
Д. Васс (АГ)
90+2'
М. Тригерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сельта
ГОЛ! 5:0!
М. Тригерос
90'
+2
87'
Вторая желтая
С. Гомес
Замена
Родри
️️️️
Р. Сориано
82'
73'
Замена
Х. Сене
️️️️
Д. Васс
Замена
Пато
️️️️
Н. Сансоне
73'
Замена
Джонатан
️️️️
С. Бакамбу
65'
62'
Желтая карточка
Д. Васс
58'
Замена
Д. Росси
️️️️
Я. Аспас
Желтая карточка
А. Гонсалес
56'
54'
Желтая карточка
П. Шейх
52'
Замена
П. Шейх
️️️️
П. Систо
51'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Д. Васс
48'
ГОЛ! 3:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Н. Сансоне
38'
20'
Желтая карточка
Я. Аспас
13'
Желтая карточка
С. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Р. Сориано
12'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сориано
Пас отдал
М. Тригерос
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Пионе Систо
РФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Родри
ОП
6
Джонатан
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
27
Гонсалес
2
Гаспар
21
Сориано
14
Тригерос
21
Бруно
11
Сансоне
70
Кастильехо
94
Бакамбу
4-2-2-2
1
Альварес
22
Мальо
21
Гомес
22
Кабрал
17
Кастро
10
Васс
22
Радойя
14
Орельяна
10
Бонгонда
77
Систо
10
Аспас
21
Сориано
16
Родри
16
Родри
21
Сориано
94
Бакамбу
6
Джонатан
6
Джонатан
94
Бакамбу
11
Сансоне
12
Пато
12
Пато
11
Сансоне
77
Систо
24
Шейх
24
Шейх
77
Систо
10
Васс
10
Сене
10
Сене
10
Васс
10
Аспас
25
Росси
25
Росси
10
Аспас
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Вильярреал - Сельта
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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