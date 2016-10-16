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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Эльче
Сарагоса - Эльче: обзор матча 16 октября 2016
Сарагоса
16.10.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Сегунда, 10 тур
1 : 3
Завершен
Эльче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Эльче
76'
Желтая карточка
Робер
Замена
Х. Муньос Муньос
️️️️
А. Баррера
45'
Начало матча
Статистика матча Сарагоса - Эльче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
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0 : 0
11.10.2026
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