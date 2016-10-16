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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 16 октября 2016
Атлетик
16.10.2016, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
3 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
51'
И. Муньяин
60'
А. Адурис
72'
И. Уильямс
16'
Д. Зурутуса
83'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
88'
Замена
Д. Конча
️️️️
М. Оярсабаль
83'
ГОЛ! 3:2!
И. Мартинес
Пас отдал
А. Ильярраменди
Замена
М. Рико
️️️️
И. Уильямс
82'
81'
Замена
Хуанми
️️️️
К. Вела
ГОЛ! 3:1!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Адурис
72'
66'
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Муньяин
66'
Замена
Э. Саборит
️️️️
О. де Маркос
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Уильямс
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Муньяин
Пас отдал
Р. Гарсия
51'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
41'
39'
Желтая карточка
Х. Рульи
28'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зурутуса
Пас отдал
Х. Прието
Желтая карточка
Р. Гарсия
11'
6'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
А. Адурис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Давид Конча
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-2-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
5
Альварес
14
Ляпорт
15
Леке
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
4-3-1-2
28
Рульи
16
Навас
19
Мартинес
26
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
12
Виллиан Жозе
18
де Маркос
4
Саборит
4
Саборит
18
де Маркос
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Сусаета
10
Муньяин
9
Уильямс
17
Рико
17
Рико
9
Уильямс
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
21
Оярсабаль
24
Конча
24
Конча
21
Оярсабаль
10
Вела
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Вела
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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