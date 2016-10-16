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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 16 октября 2016
Урал
16.10.2016, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
22'
О. Шатов
89'
А. Юсупов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Зенит
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Юсупов
Пас отдал
А. Кокорин
87'
Замена
Маурисио
️️️️
Х. Гарсия
Замена
Д. Динга
️️️️
П. Фонтанелло
79'
Замена
Г. Жуков
️️️️
Р. Емельянов
76'
75'
Замена
Р. Мак
️️️️
О. Шатов
69'
Желтая карточка
Л. Нету
69'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Жулиано
Замена
А. Ставпец
️️️️
Г. Чантурия
56'
Желтая карточка
Р. Павлюченко
54'
54'
Желтая карточка
А. Дзюба
22'
ГОЛ! 0:1!
О. Шатов
Пас отдал
Жулиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
12
Радован Панков
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Зенит
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Заболотный
12
Панков
7
Данцев
14
Фонтанелло
15
Кулаков
10
Фидлер
92
Емельянов
8
Подоксенов
10
Лунгу
9
Чантурия
10
Павлюченко
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
22
Анюков
13
Нету
6
Ломбертс
4
Кришито
6
Хави Гарсия
27
Витсель
20
Жулиано
27
Шатов
9
Кокорин
22
Дзюба
14
Фонтанелло
6
Динга
6
Динга
14
Фонтанелло
92
Емельянов
7
Жуков
7
Жуков
92
Емельянов
9
Чантурия
16
Ставпец
16
Ставпец
9
Чантурия
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
20
Жулиано
4
Юсупов
4
Юсупов
20
Жулиано
27
Шатов
21
Мак
21
Мак
27
Шатов
Остались в запасе
Урал
Зенит
7
Дмитрий Коробов
АП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
8
Александр Павленко
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
8
Александр Павленко
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Урал - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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