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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - ФК Сочи-2013
СКА-Ростов - ФК Сочи-2013: обзор матча 16 октября 2016
СКА-Ростов
16.10.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 12 тур
0 : 4
Завершен
ФК Сочи-2013
Матч
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Таблица
Статистика матча СКА-Ростов - ФК Сочи-2013
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0
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0
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
ФК Сочи-2013
0 : 1
04.06.2017
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Дружба
1 : 3
28.05.2017
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
21.05.2017
Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
ФК Сочи-2013
2 : 0
14.05.2017
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
07.05.2017
СКА-Ростов
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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СКА-Ростов
ФК Сочи-2013
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
Вчера, 21:35
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Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»
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Руководство «Сочи» заявило, что клубу негде проводить домашние матчи
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