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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Малага
Алавес - Малага: обзор матча 16 октября 2016
Алавес
16.10.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Малага
9'
Дейверсон
85'
Р. Росалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Малага
90'
+4
Вторая желтая
Хуанпи
Замена
Р. Гарсия
️️️️
В. Камараса
90'
+2
Желтая карточка
В. Камараса
90'
+1
Красная карточка
Т. Эрнандес
90'
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Росалес
Замена
Р. Собрино
️️️️
А. Катай
79'
Желтая карточка
Г. Токеро
76'
Замена
Г. Токеро
️️️️
Э. Мендес
74'
70'
Желтая карточка
Хуанпи
68'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
М. Гарсия
66'
66'
Замена
Джони
️️️️
Г. Кастро
58'
Желтая карточка
Р. Росалес
45'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Ф. Рикка
20'
Замена
Хуанпи
️️️️
Д. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
Э. Мендес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
7
Эдгар Мендес
РФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
16
Роберто Росалес
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
10
Хуанпи
АП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
19
Эрнандес
3
Феддаль
2
Вигарай
5
Лагвардия
14
Льоренте
19
Гарсия
6
Камараса
10
Катай
16
Дейверсон
7
Мендес
4-4-1-1
13
Камени
3
Льоренте
16
Рикка
23
Торрес
17
Вильянуэва
16
Росалес
5
Кастро
4
Камачо
27
Хуанкар
8
Форнальс
19
Рамирес
6
Камараса
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Камараса
7
Мендес
23
Токеро
23
Токеро
7
Мендес
10
Катай
19
Собрино
19
Собрино
10
Катай
5
Кастро
24
Джони
24
Джони
5
Кастро
3
Льоренте
10
Хуанпи
10
Хуанпи
3
Льоренте
16
Рикка
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
16
Рикка
Остались в запасе
Алавес
Малага
13
Адриан Ортола
ВР
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Дуда
ЛВ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Дуда
ЛВ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Алавес - Малага
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мендисорроса
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