Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Валенсия
Спортинг - Валенсия: обзор матча 16 октября 2016
Спортинг
16.10.2016, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
41'
К. Кастро
7'
М. Суарес
65'
М. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Валенсия
90'
+3
Замена
А. Медран
️️️️
Родриго
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
90'
80'
Желтая карточка
З. Баккали
Замена
А. Афиф
️️️️
В. Родригес
79'
Желтая карточка
Бурги
76'
Замена
Бурги
️️️️
М. Гомес
71'
65'
Замена
З. Баккали
️️️️
С. Мина
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Суарес
Желтая карточка
Х. Мере
64'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Д. Чоп
64'
Желтая карточка
Д. Чоп
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Кастро
Пас отдал
И. Лопес Бланко
41'
Желтая карточка
Р. Айт-Атмане
23'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Суарес
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
30
Акрам Афиф
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-3-2-2
25
Куэльяр
22
Мере
45
Аморебиета
16
Кастельяно
18
Лопес Бланко
6
Альварес
8
Айт-Атмане
8
Родригес
16
Гомес
16
Кастро
9
Чоп
3-2-1-1-2
25
Алвес
4
Суарес
24
Гарай
33
Сантос
2
Канселу
14
Гайя
33
Перес
10
Парехо
19
Родриго
77
Мина
16
Гомес
18
Бурги
18
Бурги
16
Гомес
8
Родригес
30
Афиф
30
Афиф
8
Родригес
9
Чоп
25
Вигуэра
25
Вигуэра
9
Чоп
77
Мина
11
Баккали
11
Баккали
77
Мина
19
Родриго
10
Медран
10
Медран
19
Родриго
Остались в запасе
Спортинг
Валенсия
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
10
Федерико Картабия
ПВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Спортинг - Валенсия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Валенсия
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+