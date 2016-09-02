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    Расписание матчей 02-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 7 тур
    2 сентября, пятница
    00:00
    Эквадор
    0:3
    Бразилия
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    02:30
    Аргентина
    1:0
    Уругвай
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    03:00
    Парагвай
    2:1
    Чили
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    2 сентября, пятница
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    3:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 6 тур
    2 сентября, пятница
    17:00
    Алания
    2:2
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Ротор
    2:0
    Афипс
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Легион
    1:0
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Динамо
    2:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Машук-КМВ
    1:2
    Дружба
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Кубань-2
    2:2
    Чайка
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    18:30
    Черноморец
    0:0
    СКА
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 7 тур
    2 сентября, пятница
    17:00
    Арсенал-2
    1:3
    Металлург Л
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Орел
    0:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Чертаново
    0:1
    Авангард
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Витязь
    2:1
    Сатурн
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Рязань
    1:3
    Энергомаш
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 7 тур
    2 сентября, пятница
    17:00
    Москва
    4:0
    Псков-747
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Знамя Труда
    0:0
    Строгино
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Текстильщик
    1:1
    ЦРФСО
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Домодедово
    1:0
    Коломна
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    17:00
    Торпедо Вл
    1:0
    Спартак К
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    19:00
    Сочи
    1:0
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 11 тур
    2 сентября, пятница
    17:00
    Химки
    3:2
    Тюмень
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 3 тур
    2 сентября, пятница
    21:00
    Севилья
    1:1
    УКАМ Мурсия
    Матч завершен
    2 сентября, пятница
    22:00
    Кордоба
    3:3
    Луго
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), 5 тур, группа C
    2 сентября, пятница
    22:30
    Сент-Винсент и Гренадины
    0:6
    США
    Матч завершен
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