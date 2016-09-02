август 2016
сентябрь 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 7 тур
США. МЛС 2016
2 сентября, пятница
02:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 6 тур
2 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
2 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
2 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
2 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 7 тур
2 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 7 тур
2 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
2 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
2 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
2 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
2 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2016/2017), 11 тур
Испания. Сегунда (2016/2017), 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), 5 тур, группа C
2 сентября, пятница
22:30
Матч завершен