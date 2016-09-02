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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Уругвай
Аргентина - Уругвай: обзор матча 02 сентября 2016
Аргентина
02.09.2016, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Уругвай
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Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
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