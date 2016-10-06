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    Расписание матчей 06-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 29 тур
    6 октября, четверг
    01:30
    Атлетико Паранаэнсе
    3:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    01:30
    Витория
    0:1
    Гремио
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    03:00
    Коринтианс
    0:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    03:00
    Сантос
    2:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    03:45
    Спорт Ресифи
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа B
    6 октября, четверг
    13:35
    Япония
    2:1
    Ирак
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    19:00
    ОАЭ
    3:1
    Таиланд
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    20:45
    Саудовская Аравия
    2:2
    Австралия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа A
    6 октября, четверг
    14:00
    Южная Корея
    3:2
    Катар
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    14:35
    Китай
    0:1
    Сирия
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    16:00
    Узбекистан
    0:1
    Иран
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 14 тур
    6 октября, четверг
    15:00
    Носта
    1:2
    Пари НН
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    17:00
    Волга
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    17:00
    Сызрань-2003
    2:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    18:00
    КАМАЗ
    1:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа D
    6 октября, четверг
    21:45
    Молдавия
    0:3
    Сербия
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    21:45
    Ирландия
    1:0
    Грузия
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    21:45
    Австрия
    2:2
    Уэльс
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа G
    6 октября, четверг
    21:45
    Италия
    1:1
    Испания
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    21:45
    Лихтенштейн
    0:2
    Албания
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    21:45
    Северная Македония
    1:2
    Израиль
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа I
    6 октября, четверг
    21:45
    Косово
    0:6
    Хорватия
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    21:45
    Исландия
    3:2
    Финляндия
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    21:45
    Турция
    2:2
    Украина
    Матч завершен
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