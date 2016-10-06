сентябрь 2016
октябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 29 тур
6 октября, четверг
01:30
Матч завершен
6 октября, четверг
03:00
Матч завершен
6 октября, четверг
03:00
Матч завершен
6 октября, четверг
03:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа A
6 октября, четверг
14:00
Матч завершен
6 октября, четверг
16:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 14 тур
6 октября, четверг
17:00
Матч завершен
6 октября, четверг
18:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа D
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа G
6 октября, четверг
21:45
Матч завершен
6 октября, четверг
21:45
Матч завершен