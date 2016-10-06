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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Украина
Турция - Украина: обзор матча 06 октября 2016
Турция
06.10.2016, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
2 : 2
Завершен
Украина
45+1'
О. Туфан
81'
Х. Чалханоглу (П)
24'
А. Ярмоленко (П)
27'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Украина
87'
Желтая карточка
Р. Зозуля
Желтая карточка
Э. Мор
87'
82'
Желтая карточка
Э. Соболь
82'
Замена
И. Петряк
️️️️
Е. Коноплянка
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Чалханоглу
81'
79'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
В. Шен
️️️️
О. Туфан
77'
73'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Кравец
54'
Желтая карточка
И. Ордец
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
47'
ГОЛ! 1:2!
О. Туфан
Пас отдал
Х. Чалханоглу
45'
+1
45'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Зинченко
Замена
Я. Айхан
️️️️
Э. Унал
45'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Х. Балта
45'
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Кравец
Пас отдал
А. Ярмоленко
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Д. Эркин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
21
Эмре Мор
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Иван Ордец
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
9
Виктор Коваленко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
23
Харун Текин
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
0
Ялчин Айхан
ЦЗ
8
Толга Чигерчи
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
0
Ясин Озтекин
ЦП
19
Юнус Малли
АП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Украина
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
21
Иван Петряк
ЛВ
19
Максим Малышев
ОП
9
Евгений Шахов
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
8
Роман Зозуля
ЦФ
4-3-1-2
1
Бабакан
18
Эркин
4
Топрак
3
Балта
2
Озбайраклы
10
Чалханоглу
6
Туфан
15
Топал
21
Мор
9
Тосун
9
Унал
3-3-1-2-1
12
Пятов
5
Кучер
2
Бутко
2
Соболь
3
Ордец
6
Степаненко
17
Зинченко
7
Ярмоленко
9
Коваленко
10
Коноплянка
22
Кравец
3
Балта
8
Чигерчи
8
Чигерчи
3
Балта
9
Унал
0
Айхан
0
Айхан
9
Унал
6
Туфан
20
Шен
20
Шен
6
Туфан
10
Коноплянка
21
Петряк
21
Петряк
10
Коноплянка
17
Зинченко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
17
Зинченко
22
Кравец
8
Зозуля
8
Зозуля
22
Кравец
Остались в запасе
Турция
Украина
12
Онур Реджер Киврак
ВР
23
Харун Текин
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
0
Ясин Озтекин
ЦП
19
Юнус Малли
АП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
19
Максим Малышев
ОП
9
Евгений Шахов
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
12
Онур Реджер Киврак
ВР
23
Харун Текин
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
0
Ясин Озтекин
ЦП
19
Юнус Малли
АП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
19
Максим Малышев
ОП
9
Евгений Шахов
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Турция - Украина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Конья
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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