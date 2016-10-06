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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Грузия
Ирландия - Грузия: обзор матча 06 октября 2016
Ирландия
06.10.2016, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Грузия
56'
Ш. Коулмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Грузия
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Ш. Лонг
90'
+4
90'
+3
Замена
Н. Качарава
️️️️
М. Даушвили
89'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Г. Наваловский
87'
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
Желтая карточка
Д. Хендрик
83'
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Р. Брэди
81'
74'
Замена
Д. Схиртладзе
️️️️
Нани
ГОЛ! 1:0!
Ш. Коулмен
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ПП
11
Джеймс МакКлин
ЛФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
РФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
21
Валериан Гвилия
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ПП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Ирландия
1
Иан Лоулор
ВР
16
Гэри Роджерс
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Юнан О'Кейн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
18
Давид Схиртладзе
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
13
Ника Качарава
ЦФ
3-4-3
23
Рэндольф
5
Кларк
4
Даффи
2
Коулмен
11
Брэди
8
МакКарти
17
Уорд
13
Хендрик
11
МакКлин
9
Лонг
14
Уолтерс
4-4-1-1
1
Лория
22
Наваловский
5
Кверквелия
4
Кашия
2
Какабадзе
6
Даушвили
8
Казаишвили
15
Окриашвили
21
Гвилия
17
Нани
0
Мчедлидзе
9
Лонг
4
О'Ши
4
О'Ши
9
Лонг
11
Брэди
6
Уилэн
6
Уилэн
11
Брэди
17
Нани
18
Схиртладзе
18
Схиртладзе
17
Нани
22
Наваловский
0
Кобахидзе
0
Кобахидзе
22
Наваловский
6
Даушвили
13
Качарава
13
Качарава
6
Даушвили
Остались в запасе
Ирландия
Грузия
1
Иан Лоулор
ВР
16
Гэри Роджерс
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
3
Юнан О'Кейн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Иан Лоулор
ВР
16
Гэри Роджерс
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
3
Юнан О'Кейн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
Остались в запасе
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Ирландия - Грузия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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