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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Сербия
Молдова - Сербия: обзор матча 06 октября 2016
Молдова
06.10.2016, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 2 тур
0 : 3
Завершен
Сербия
19'
Ф. Костич
37'
Б. Иванович
60'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Сербия
90'
+3
Желтая карточка
С. Митрович
Желтая карточка
В. Болохан
87'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
Е. Чеботару
77'
70'
Замена
С. Митрович
️️️️
Я. Вукович
69'
Замена
З. Тошич
️️️️
Ф. Костич
Замена
М. Михайлов
️️️️
Г. Андроник
69'
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
А. Дедов
63'
60'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тадич
Пас отдал
А. Катай
45'
Замена
А. Катай
️️️️
А. Павлович
Желтая карточка
А. Кожокарь
44'
39'
Желтая карточка
Я. Вукович
37'
ГОЛ! 0:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Д. Тадич
33'
Желтая карточка
А. Коларов
19'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
6
Александр Епуряну
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
9
Евгений Чеботару
АП
13
Андрей Кожокарь
ПП
21
Игорь Бугаев
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Александар Коларов
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
2
Антонио Рукавина
ПП
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Максим Антонюк
ЦП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
19
Максим Михайлов
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
18
Владислав Иванов
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Чебану
6
Епуряну
16
Болохан
20
Рацу
22
Карп
8
Гацкан
13
Кожокарь
9
Чеботару
10
Дедов
21
Бугаев
17
Андроник
3-4-2-1
1
Стойкович
5
Настасич
6
Иванович
21
Вукович
2
Рукавина
6
Гудель
4
Миливойевич
4
Коларов
10
Тадич
11
Костич
0
Павлович
17
Андроник
19
Михайлов
19
Михайлов
17
Андроник
9
Чеботару
11
Гынсарь
11
Гынсарь
9
Чеботару
10
Дедов
20
Сидоренко
20
Сидоренко
10
Дедов
0
Павлович
23
Катай
23
Катай
0
Павлович
21
Вукович
13
Митрович
13
Митрович
21
Вукович
11
Костич
7
Тошич
7
Тошич
11
Костич
Остались в запасе
Молдова
Сербия
18
Владислав Иванов
ЦФ
23
Николай Каланча
ВР
0
Максим Антонюк
ЦП
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Евгений Засавицкий
ЦП
Главный тренер
Игорь Добровольский
21
Александар Йованович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
18
Владислав Иванов
ЦФ
23
Николай Каланча
ВР
0
Максим Антонюк
ЦП
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Евгений Засавицкий
ЦП
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Молдова - Сербия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Зимбру
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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