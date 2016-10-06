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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Уэльс
Австрия - Уэльс: обзор матча 06 октября 2016
Австрия
06.10.2016, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 2 тур
2 : 2
Завершен
Уэльс
28'
М. Арнаутович
48'
М. Арнаутович
22'
Д. Аллен
45+1'
К. Виммер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Уэльс
Желтая карточка
М. Янко
90'
+2
90'
+1
Замена
Э. Хьюс
️️️️
Н. Тэйлор
Замена
Л. Шауб
️️️️
М. Арнаутович
87'
Замена
А. Шепф
️️️️
З. Юнузович
79'
77'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
С. Воукс
60'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Замена
Р. Озкан
️️️️
Р. Альмер
58'
56'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Аллен
Желтая карточка
М. Арнаутович
50'
ГОЛ! 2:2!
М. Арнаутович
48'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Виммер
ГОЛ! 1:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Д. Алаба
28'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аллен
Пас отдал
К. Гантер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
12
Андреас Луксе
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
0
Дени Алар
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
10
Эмир Хьюс
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-3-2-2
1
Альмер
16
Виммер
4
Хинтереггер
3
Драгович
17
Кляйн
14
Баумгартлингер
8
Алаба
9
Забитцер
10
Юнузович
21
Янко
7
Арнаутович
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
6
Уилльямс
5
Честер
2
Гантер
4
Дэвис
3
Тэйлор
7
Аллен
8
Кинг
16
Ледли
11
Бэйл
18
Воукс
10
Юнузович
26
Шепф
26
Шепф
10
Юнузович
1
Альмер
23
Озкан
23
Озкан
1
Альмер
7
Арнаутович
17
Шауб
17
Шауб
7
Арнаутович
3
Тэйлор
10
Хьюс
10
Хьюс
3
Тэйлор
7
Аллен
14
Эдвардс
14
Эдвардс
7
Аллен
18
Воукс
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
18
Воукс
Остались в запасе
Австрия
Уэльс
22
Валентино Лазаро
ПЗ
12
Андреас Луксе
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
0
Дени Алар
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
22
Валентино Лазаро
ПЗ
12
Андреас Луксе
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
0
Дени Алар
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Австрия - Уэльс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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