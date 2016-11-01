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    Расписание матчей 01-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 33 тур
    1 ноября, вторник
    01:00
    Америка Минейро
    1:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 4 тур, группа B
    1 ноября, вторник
    20:45
    Бешикташ
    1:1
    Наполи
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    22:45
    Бенфика
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 4 тур, группа A
    1 ноября, вторник
    22:45
    Лудогорец
    2:3
    Арсенал
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    22:45
    Базель
    1:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 4 тур, группа C
    1 ноября, вторник
    22:45
    Боруссия
    1:1
    Селтик
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    22:45
    Манчестер Сити
    3:1
    Барселона
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 4 тур, группа D
    1 ноября, вторник
    22:45
    Атлетико
    2:1
    Ростов
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    22:45
    ПСВ
    1:2
    Бавария
    Матч завершен
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