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Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Селтик
Боруссия М - Селтик: обзор матча 01 ноября 2016
Боруссия М
01.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
32'
Л. Штиндль
76'
М. Дембеле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Селтик
Желтая карточка
К. Крамер
88'
85'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
К. Гамбоа
Замена
Раффаэл
️️️️
Л. Штиндль
81'
78'
Желтая карточка
Э. Исагирре
Желтая карточка
П. Херрманн
78'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Т. Штробль
77'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Дембеле
Красная карточка
Ю. Корб
75'
69'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Т. Рогич
Замена
П. Херрманн
️️️️
Т. Азар
69'
60'
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Форрест
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Т. Азар
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
19
Фабиан Джонсон
ПП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Андре Шуберт
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Скотт Браун
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
17
Стюарт Армстронг
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
4-2-1-3
1
Зоммер
17
Вендт
4
Корб
23
Вестергор
30
Эльведи
23
Крамер
5
Штробль
19
Джонсон
9
Азар
13
Штиндль
28
Хан
4-3-2-1
1
Гордон
2
Гамбоа
28
Святченко
23
Лустиг
3
Исагирре
17
Армстронг
7
Синклейр
8
Браун
49
Форрест
7
Рогич
9
Дембеле
9
Азар
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Азар
5
Штробль
24
Янчке
24
Янчке
5
Штробль
13
Штиндль
11
Раффаэл
11
Раффаэл
13
Штиндль
7
Рогич
42
МакГрегор
42
МакГрегор
7
Рогич
2
Гамбоа
6
Хендерсон
6
Хендерсон
2
Гамбоа
49
Форрест
16
Робертс
16
Робертс
49
Форрест
Остались в запасе
Боруссия М
Селтик
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Боруссия М - Селтик
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
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