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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - ПСЖ
Базель - ПСЖ: обзор матча 01 ноября 2016
Базель
01.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
76'
Л. Дзуффи
43'
Б. Матюиди
90'
Т. Менье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ПСЖ
90'
ГОЛ! 1:2!
Т. Менье
Пас отдал
А. Рабьо
88'
Желтая карточка
Л. Курзава
86'
Желтая карточка
М. Верратти
Вторая желтая
С. Ди
84'
83'
Замена
Хесе
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
С. Ди
78'
77'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
ГОЛ! 1:1!
Л. Дзуффи
Пас отдал
Т. Джака
76'
Замена
А. Шпорар
️️️️
О. Габер
69'
Замена
М. Янко
️️️️
С. Думбия
59'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
М. Дельгадо
59'
Желтая карточка
Р. Штеффен
45'
+2
45'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
Т. Силва
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Матюиди
Пас отдал
Т. Менье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
34
Таулант Джака
ОП
4
Омар Габер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
8
Биркир Бьярнасон
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
2-2-3-2-1
31
Вацлик
17
Сухи
3
Траоре
3
Баланта
34
Джака
4
Габер
20
Ди
8
Бьярнасон
10
Дельгадо
11
Штеффен
22
Думбия
4-3-2-1
23
Ареоля
12
Менье
3
Силва
5
Маркиньос
3
Курзава
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Моура
10
Кавани
10
Дельгадо
7
Дзуффи
7
Дзуффи
10
Дельгадо
22
Думбия
21
Янко
21
Янко
22
Думбия
4
Габер
99
Шпорар
99
Шпорар
4
Габер
3
Силва
20
Крыховяк
20
Крыховяк
3
Силва
8
Матюиди
12
Рабьо
12
Рабьо
8
Матюиди
7
Моура
10
Хесе
10
Хесе
7
Моура
Остались в запасе
Базель
ПСЖ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Базель - ПСЖ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45)
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