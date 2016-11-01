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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Барселона
Манчестер Сити - Барселона: обзор матча 01 ноября 2016
Манчестер Сити
01.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
3 : 1
Завершен
Барселона
39'
И. Гюндоган
51'
К. Де Брюйне
74'
И. Гюндоган
21'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Барселона
Замена
Нолито
️️️️
К. Де Брюйне
89'
78'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Гомеш
ГОЛ! 3:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
С. Агуэро
74'
Замена
Х. Навас
️️️️
Р. Стерлинг
70'
61'
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
Замена
Фернандо
️️️️
Фернандиньо
60'
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
51'
ГОЛ! 1:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Стерлинг
39'
29'
Желтая карточка
Неймар
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
20'
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
Р. Стерлинг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
(К)
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Манчестер Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
32
Нили
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кабальеро
11
Коларов
6
Стоунз
30
Отаменди
5
Сабалета
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Маскерано
14
Умтити
12
Динь
5
Бускетс
6
Роберто
20
Гомеш
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
19
Стерлинг
16
Навас
16
Навас
19
Стерлинг
5
Фернандиньо
5
Фернандо
5
Фернандо
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
3
Нолито
3
Нолито
11
Де Брюйне
20
Гомеш
12
Рафинья
12
Рафинья
20
Гомеш
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Барселона
1
Ангус Ганн
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
32
Нили
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
32
Нили
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Манчестер Сити - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Дьердь Ринг
Венцель Тот
Резервный судья:
Петер Береттьян
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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