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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Арсенал
Лудогорец - Арсенал: обзор матча 01 ноября 2016
Лудогорец
01.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
12'
Д. Кафу
15'
К. Кешеру
20'
Г. Джака
42'
О. Жиру
88'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Арсенал
90'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Санчес
88'
ГОЛ! 2:3!
М. Озил
Пас отдал
М. Эль-Ненни
87'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Г. Джака
Замена
В. Мисиджан
️️️️
К. Кешеру
80'
75'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Рэмзи
70'
Желтая карточка
К. Дженкинсон
66'
Желтая карточка
Г. Джака
60'
Желтая карточка
Ф. Коклен
42'
ГОЛ! 2:2!
О. Жиру
Пас отдал
А. Рэмзи
Желтая карточка
Й. Минев
38'
20'
ГОЛ! 2:1!
Г. Джака
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 2:0!
К. Кешеру
Пас отдал
Д. Кафу
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кафу
Пас отдал
Вандерсон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
АП
18
Светослав Дьяков
ПП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
4-2-2-2
82
Борян
25
Минев
27
Моци
19
Паломино
25
Натанаэль
12
Анисе
18
Дьяков
88
Вандерсон
84
Марселиньо
13
Кешеру
7
Кафу
4-2-1-1-2
1
Оспина
6
Дженкинсон
6
Косиельни
13
Мустафи
3
Гиббс
34
Джака
13
Коклен
21
Рэмзи
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
13
Кешеру
7
Мисиджан
7
Мисиджан
13
Кешеру
34
Джака
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
34
Джака
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
4
Санчес
17
Ивоби
17
Ивоби
4
Санчес
Остались в запасе
Лудогорец
Арсенал
27
Владислав Стоянов
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
27
Владислав Стоянов
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Лудогорец - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Арена Хувефарма
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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