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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Ростов
Атлетико - Ростов: обзор матча 01 ноября 2016
Атлетико
01.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
28'
А. Гризманн
90+3'
А. Гризманн
30'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Ростов
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Луис
83'
82'
Желтая карточка
С. Джанаев
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
79'
73'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Т. Калачев
72'
Травма
Т. Калачев
70'
Замена
М. Думбия
️️️️
С. Азмун
68'
Желтая карточка
А. Гацкан
58'
Желтая карточка
С. Азмун
Замена
К. Гамейро
️️️️
С. Ньигес
58'
47'
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
Коке
46'
45'
+3
Замена
А. Препелицэ
️️️️
А. Ерохин
45'
+1
Травма
А. Ерохин
Желтая карточка
Д. Годин
44'
30'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Д. Полоз
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
15
Савич
2
Годин
24
Врсалько
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
3-3-1-2-1
35
Джанаев
13
Гранат
44
Навас
32
Мевля
2
Калачев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
8
Ньигес
9
Гамейро
9
Гамейро
8
Ньигес
2
Калачев
43
Терентьев
43
Терентьев
2
Калачев
21
Ерохин
28
Препелицэ
28
Препелицэ
21
Ерохин
20
Азмун
7
Думбия
7
Думбия
20
Азмун
Остались в запасе
Атлетико
Ростов
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
30
Никита Медведев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Атлетико - Ростов
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
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