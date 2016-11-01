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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Динамо К
Бенфика - Динамо К: обзор матча 01 ноября 2016
Бенфика
01.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
45+2'
Э. Сальвио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Динамо К
90'
+4
Желтая карточка
Е. Хачериди
87'
Замена
А. Громов
️️️️
В. Буяльский
Замена
А. Алмейда
️️️️
Г. Гедеш
87'
Желтая карточка
А. Самарис
79'
76'
Замена
П. Ореховский
️️️️
С. Сидорчук
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Митроглу
70'
68'
Пенальти не реализован!
А. Мораес
61'
Замена
А. Беседин
️️️️
В. Цыганков
Замена
А. Самарис
️️️️
Л. Фейса
59'
56'
Желтая карточка
С. Рыбалка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сальвио
45'
+2
45'
Желтая карточка
Д. Вида
44'
Желтая карточка
Е. Макаренко
15'
Желтая карточка
Н. Морозюк
11'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
37
Сергей Рыбалка
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
4-2-2-2
31
Эдерсон
22
Гримальдо
3
Линделеф
4
Луизао
27
Семеду
15
Фейса
11
Сальвио
11
Гедеш
21
Пицци
10
Серви
11
Митроглу
2-4-2-2
1
Рудько
34
Хачериди
21
Вида
8
Сидорчук
6
Морозюк
8
Макаренко
29
Буяльский
11
Цыганков
37
Рыбалка
10
Гонсалес
18
Мораес
11
Гедеш
34
Алмейда
34
Алмейда
11
Гедеш
15
Фейса
22
Самарис
22
Самарис
15
Фейса
11
Митроглу
9
Хименес
9
Хименес
11
Митроглу
8
Сидорчук
10
Ореховский
10
Ореховский
8
Сидорчук
11
Цыганков
41
Беседин
41
Беседин
11
Цыганков
29
Буяльский
28
Громов
28
Громов
29
Буяльский
Остались в запасе
Бенфика
Динамо К
20
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Руй Витория
35
Максим Коваль
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Бенфика - Динамо К
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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