ноябрь 2016
декабрь 2016
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 17 тур
5 декабря, понедельник
14:00
Матч завершен
5 декабря, понедельник
19:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 13 тур
5 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 20 тур
5 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2016/2017), 13 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 15 тур
Испания. Примера (2016/2017), 14 тур
5 декабря, понедельник
22:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2016/2017), 12 тур
5 декабря, понедельник
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 14 тур