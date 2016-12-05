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    Расписание матчей 05-12-2016

    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 17 тур
    5 декабря, понедельник
    13:00
    Уфа
    1:0
    Томь
    Матч завершен
    5 декабря, понедельник
    14:00
    Амкар-Пермь
    3:0
    Оренбург
    Матч завершен
    5 декабря, понедельник
    19:00
    Краснодар
    1:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    5 декабря, понедельник
    19:30
    Арсенал
    1:0
    Анжи
    Матч завершен
    5 декабря, понедельник
    19:30
    Спартак
    2:1
    Рубин
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 13 тур
    5 декабря, понедельник
    20:00
    Бурсаспор
    2:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    5 декабря, понедельник
    20:00
    Кайсериспор
    0:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 20 тур
    5 декабря, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    1:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    5 декабря, понедельник
    22:00
    Ольборг
    1:0
    Люнгбю
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 13 тур
    5 декабря, понедельник
    20:30
    Ираклис
    2:1
    ПАС
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 15 тур
    5 декабря, понедельник
    21:00
    Кьево
    0:0
    Дженоа
    Матч завершен
    5 декабря, понедельник
    23:00
    Удинезе
    1:0
    Болонья
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 14 тур
    5 декабря, понедельник
    22:45
    Депортиво
    5:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 12 тур
    5 декабря, понедельник
    23:00
    Пасуш де Феррейра
    2:1
    Боавишта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 14 тур
    5 декабря, понедельник
    23:00
    Мидлсбро
    1:0
    Халл Сити
    Матч завершен
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