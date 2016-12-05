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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал Сосьедад
Депортиво - Реал Сосьедад: обзор матча 05 декабря 2016
Депортиво
05.12.2016, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 14 тур
5 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
13'
Сидней
29'
И. Мартинес (АГ)
42'
Ф. Андоне
64'
Р. Бабел
77'
Ф. Андоне
57'
Ю. Бершиче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал Сосьедад
Замена
Ф. Файр
️️️️
Э. Чолак
87'
86'
Желтая карточка
Хуанми
Замена
П. Москера
️️️️
Гильерме
83'
Замена
Хоселу
️️️️
Ф. Андоне
81'
78'
Замена
Д. Конча
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 5:1!
Ф. Андоне
77'
66'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
65'
Желтая карточка
Э. Гранеро
65'
Замена
Хуанми
️️️️
К. Вела
64'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Х. Прието
Пенальти не реализован!
Р. Бабел
64'
ГОЛ! 4:1!
Р. Бабел
64'
Желтая карточка
Э. Чолак
63'
62'
Желтая карточка
И. Мартинес
57'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Бершиче
Пас отдал
С. Каналес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Андоне
Пас отдал
Хуанфран
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Мартинес
29'
ГОЛ! 1:0!
Сидней
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-4-1-2
22
Тытонь
3
Наварро
26
Сидней
6
Альбентоса
8
Гильерме
10
Хиль
24
Хуанфран
5
Боргес
8
Чолак
7
Андоне
8
Бабел
4-2-2-2
28
Рульи
26
Мартинес
16
Навас
19
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
20
Каналес
21
Оярсабаль
10
Вела
12
Виллиан Жозе
8
Чолак
76
Файр
76
Файр
8
Чолак
8
Гильерме
5
Москера
5
Москера
8
Гильерме
7
Андоне
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Андоне
10
Прието
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Прието
20
Каналес
24
Конча
24
Конча
20
Каналес
10
Вела
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Вела
Остались в запасе
Депортиво
Реал Сосьедад
21
Марлос Морено
ПВ
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Депортиво - Реал Сосьедад
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Риасор
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