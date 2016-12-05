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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 05 декабря 2016
Краснодар
05.12.2016, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
48'
Ф. Смолов
71'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Крылья Советов
90'
+4
Желтая карточка
Д. Ятченко
89'
Замена
Б. Садик
️️️️
С. Корниленко
87'
Желтая карточка
Г. Лория
83'
Замена
С. Божин
️️️️
Й. Молло
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Корниленко
Пас отдал
Й. Молло
65'
Желтая карточка
Т. Маргасов
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
О. Ахмедов
59'
58'
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Чочиев
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Енджейчик
48'
Желтая карточка
Ю. Газинский
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Крылья Советов
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
4-1-4-1
33
Крицюк
4
Гранквист
5
Налдо
55
Енджейчик
17
Калешин
77
Каборе
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
18
Газинский
2
Измайлов
90
Смолов
4-2-1-1-2
1
Лория
34
Маргасов
4
Бато
0
Таранов
33
Ятченко
44
Башкиров
15
Цаллагов
89
Молло
11
Чочиев
8
Паскуато
12
Корниленко
10
Ахмедов
30
Окриашвили
30
Окриашвили
10
Ахмедов
89
Молло
47
Божин
47
Божин
89
Молло
11
Чочиев
5
Зинков
5
Зинков
11
Чочиев
12
Корниленко
9
Садик
9
Садик
12
Корниленко
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
3
Илья Мартынов
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
3
Илья Мартынов
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
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