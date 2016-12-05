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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Трабзонспор
Кайсериспор - Трабзонспор: обзор матча 05 декабря 2016
Кайсериспор
05.12.2016, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
36'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Трабзонспор
90'
Желтая карточка
Р. Шейдаев
90'
Желтая карточка
М. Демир
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Мияилович
85'
85'
Замена
М. Демир
️️️️
Ю. Эрдоган
80'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
М. Беро
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
61'
50'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
С. Мияилович
39'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Беро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
16
Али Ахамада
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Кайсериспор
20
Ален Траоре
ЦП
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
2-2-1
16
Ахамада
27
Кана-Бийик
33
Мабиала
22
Мияилович
9
Тюрук
9
Булут
3-4-1
1
Киврак
10
Эрдоган
4
Дюрица
77
Вурал
22
Беро
5
Йокушлу
35
Кара
11
Экичи
14
Н'Дойе
22
Мияилович
20
Траоре
20
Траоре
22
Мияилович
10
Эрдоган
9
Демир
9
Демир
10
Эрдоган
22
Беро
7
Шейдаев
7
Шейдаев
22
Беро
Остались в запасе
Кайсериспор
Трабзонспор
Главный тренер
Радомир Джалович
18
Эстебан Альварадо
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Кайсериспор - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
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