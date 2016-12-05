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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Анжи
Арсенал - Анжи: обзор матча 05 декабря 2016
Арсенал
05.12.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
70'
М. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Анжи
Желтая карточка
М. Левашов
90'
+2
Замена
А. Шешуков
️️️️
В. Стеклов
90'
+2
Замена
О. Власов
️️️️
Н. Бурмистров
89'
87'
Замена
Д. Щербак
️️️️
Л. Эбесилио
79'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
Г. Тигиев
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Максимов
78'
ГОЛ! 1:0!
М. Беляев
70'
61'
Замена
Б. Бериша
️️️️
И. Иличевич
42'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
Желтая карточка
К. Берхамов
34'
17'
Желтая карточка
Ф. Будковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
20
Амаду Мутари
ПП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
3-2-3-2
36
Левашов
6
Беляев
29
Горбатюк
21
Вергара
22
Ершов
14
Хагуш
78
Максимов
20
Стеклов
7
Берхамов
23
Горбатенко
18
Бурмистров
4-3-1-2
31
Беленов
3
Гаджибеков
2
Шандао
3
Гасанов
17
Тигиев
6
Эбесилио
18
Маевский
16
Иличевич
13
Георгиевский
10
Боли
28
Будковский
20
Стеклов
7
Шешуков
7
Шешуков
20
Стеклов
18
Бурмистров
84
Власов
84
Власов
18
Бурмистров
78
Максимов
14
Аппаев
14
Аппаев
78
Максимов
6
Эбесилио
99
Щербак
99
Щербак
6
Эбесилио
16
Иличевич
7
Бериша
7
Бериша
16
Иличевич
17
Тигиев
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
17
Тигиев
Остались в запасе
Арсенал
Анжи
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
1
Александр Фильцов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
11
Рашид Магомедов
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
1
Александр Фильцов
ВР
31
Алексей Березин
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
11
Рашид Магомедов
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Арсенал - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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