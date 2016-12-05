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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 05 декабря 2016
Кьево
05.12.2016, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
90'
+3
Желтая карточка
Д. Лазович
85'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Д. Симеоне
Желтая карточка
П. Хетемай
73'
Замена
П. Хетемай
️️️️
В. Бирса
73'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Меджиорини
69'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Инглесе
63'
61'
Желтая карточка
Л. Ригони
56'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Г. Пандев
46'
Желтая карточка
Э. Муньос
Желтая карточка
Р. Меджиорини
45'
45'
Замена
И. Кофи
️️️️
М. Велозу
Пенальти не реализован!
В. Бирса
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
44
Мигель Велозу
АП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
3-3-3-1-2
70
Соррентино
18
Гобби
5
Гамберини
3
Дайнелли
21
Фрей
16
Радованович
2
О'Доннелл
11
Джонс
18
Де Гузман
19
Кастро
23
Бирса
69
Меджиорини
45
Инглесе
4-3-1-2
1
Перин
15
Фьямоцци
4
Иццо
6
Муньос
8
Бурдиссо
88
Лазович
30
Ригони
8
Ринкон
44
Велозу
21
Пандев
18
Симеоне
23
Бирса
56
Хетемай
56
Хетемай
23
Бирса
69
Меджиорини
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
45
Инглесе
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
45
Инглесе
21
Пандев
44
Нинкович
44
Нинкович
21
Пандев
44
Велозу
5
Кофи
5
Кофи
44
Велозу
18
Симеоне
6
Гакпе
6
Гакпе
18
Симеоне
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кьево - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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