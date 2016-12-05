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АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Халл Сити
Мидлсбро - Халл Сити: обзор матча 05 декабря 2016
Мидлсбро
05.12.2016, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
60'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Халл Сити
Замена
С. Даунинг
️️️️
Г. Рамирес
87'
81'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
М. Хенриксен
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Фишер
81'
Желтая карточка
Фабио
72'
62'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Р. Мэйсон
62'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Ливермор
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамирес
Пас отдал
В. Фишер
60'
15'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Виктор Фишер
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Гастон Рамирес
РФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
4-1-2-3
26
Вальдес
19
Барраган
12
Чамберс
23
Гибсон
2
Фабио
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
7
Фишер
21
Негредо
11
Рамирес
4-2-3-1
1
Маршалл
27
Эль-Мохамади
33
Дэйвис
20
Доусон
3
Робертсон
8
Мэйсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
6
Клукас
7
Хенриксен
25
Диоманде
11
Рамирес
19
Даунинг
19
Даунинг
11
Рамирес
7
Фишер
7
Стуани
7
Стуани
7
Фишер
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Ливермор
7
Хенриксен
7
Мейлер
7
Мейлер
7
Хенриксен
8
Мэйсон
20
Боуэн
20
Боуэн
8
Мэйсон
Остались в запасе
Мидлсбро
Халл Сити
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Мидлсбро - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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