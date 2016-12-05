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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 05 декабря 2016
Удинезе
05.12.2016, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
90+3'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
С. Видмер
90'
+3
85'
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Дестро
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
Д. Сапата
85'
78'
Замена
И. Мбайе
️️️️
А. Мунье
Замена
С. Перица
️️️️
Э. Халлфредссон
71'
68'
Вторая желтая
Э. Пульгар
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Р. Де Пауль
67'
58'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
Данило
57'
Желтая карточка
Фелипе
56'
56'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Л. Крейчи
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Свен Кумс
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ПП
40
Антони Мунье
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Ладислав Крейчи
РФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
27
Фелипе
33
Самир
5
Данило
30
Видмер
24
Кумс
42
Фофана
20
Халлфредссон
77
Теро
91
Сапата
7
Де Пауль
4-1-2-3
83
Миранте
6
Оиконому
35
Торосидис
22
Майетта
25
Масина
5
Пульгар
21
Джемаили
8
Таидер
7
Крейчи
21
Дестро
40
Мунье
7
Де Пауль
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
7
Де Пауль
91
Сапата
7
Пеньяранда
7
Пеньяранда
91
Сапата
20
Халлфредссон
18
Перица
18
Перица
20
Халлфредссон
7
Крейчи
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
7
Крейчи
40
Мунье
15
Мбайе
15
Мбайе
40
Мунье
21
Дестро
10
Флоккари
10
Флоккари
21
Дестро
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Удинезе - Болонья
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Фабрицио Паскуа
(Тиволи)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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