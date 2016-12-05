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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Оренбург
Амкар-Пермь - Оренбург: обзор матча 05 декабря 2016
Амкар-Пермь
05.12.2016, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Оренбург
21'
И. Жунич (АГ)
35'
Б. Идову
90+3'
Р. Гиголаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Оренбург
ГОЛ! 3:0!
Р. Гиголаев
Пас отдал
Д. Бодул
90'
+3
Желтая карточка
Г. Джикия
90'
88'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
С. Бреев
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
Б. Идову
82'
Желтая карточка
П. Занев
80'
70'
Замена
М. Шогенов
️️️️
П. Нехайчик
Замена
А. Чума
️️️️
С. Прокофьев
68'
64'
Замена
Я. Бамба
️️️️
И. Коронов
Замена
П. Комолов
️️️️
Я. Гол
40'
ГОЛ! 2:0!
Б. Идову
Пас отдал
А. Милькович
35'
32'
Желтая карточка
И. Коронов
Желтая карточка
С. Прокофьев
29'
Желтая карточка
Н. Зайцев
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Жунич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
3-4-1-2
57
Селихов
30
Идову
3
Зайцев
14
Джикия
11
Занев
23
Баланович
5
Гол
2
Милькович
8
Огуде
10
Бодул
11
Прокофьев
4-1-4-1
30
Гутор
12
Малых
58
Ойеволе
5
Жунич
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
23
Бреев
84
Воробьев
33
Нехайчик
32
Саная
30
Идову
13
Гиголаев
13
Гиголаев
30
Идову
5
Гол
20
Комолов
20
Комолов
5
Гол
11
Прокофьев
21
Чума
21
Чума
11
Прокофьев
23
Бреев
22
Ефремов
22
Ефремов
23
Бреев
33
Нехайчик
8
Шогенов
8
Шогенов
33
Нехайчик
14
Коронов
6
Бамба
6
Бамба
14
Коронов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Оренбург
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
9
Александр Руденко
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Оренбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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