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    Расписание матчей 31-01-2017

    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
    31 января, вторник
    20:00
    Бордо
    2:1
    Дижон
    Матч завершен
    31 января, вторник
    20:00
    Бержерац
    2:0
    Ланс
    Матч завершен
    31 января, вторник
    20:00
    Кевийи
    3:0
    Консолат Марсель
    Матч завершен
    31 января, вторник
    20:00
    Ле Пуаре-сюр-Ви
    0:1
    Страсбур
    Матч завершен
    31 января, вторник
    20:00
    Лилль
    1:0
    Нант
    Матч завершен
    31 января, вторник
    20:00
    Шатору
    2:3
    Лорьян
    Матч завершен
    31 января, вторник
    20:00
    Саржемин
    0:3
    Ньор
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:05
    Марсель
    2:1
    Лион
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 23 тур
    31 января, вторник
    22:45
    Гамильтон Академикал
    3:0
    Инвернесс
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Росс Каунти
    1:2
    Мазервелл
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2016/2017), 1/4 финала
    31 января, вторник
    22:45
    Интер
    1:2
    Лацио
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 29 тур
    31 января, вторник
    22:45
    Барнсли
    1:3
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Бирмингем Сити
    0:1
    Рединг
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Брентфорд
    3:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Бристоль Сити
    2:2
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Кардифф
    2:0
    Престон
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Ипсвич Таун
    0:3
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Ноттингем Форест
    2:0
    Ротерхэм
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 23 тур
    31 января, вторник
    22:45
    Арсенал
    1:2
    Уотфорд
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Борнмут
    0:2
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Бернли
    1:0
    Лестер
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Мидлсбро
    1:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Сандерленд
    0:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    31 января, вторник
    22:45
    Суонси
    2:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    31 января, вторник
    23:00
    Ливерпуль
    1:1
    Челси
    Матч завершен
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