декабрь 2016
январь 2017
Франция. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
31 января, вторник
20:00
Матч завершен
31 января, вторник
20:00
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 23 тур
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
Италия. Кубок (2016/2017), 1/4 финала
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 29 тур
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 23 тур
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
31 января, вторник
22:45
Матч завершен
31 января, вторник
22:45
Матч завершен