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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Астон Вилла
Брентфорд - Астон Вилла: обзор матча 31 января 2017
Брентфорд
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
25'
Л. Вибе
38'
Н. Йеннарис
65'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Астон Вилла
Замена
А. МакКормак
️️️️
Д. МакИкран
88'
76'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Х. Лэнсбери
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Н. Йеннарис
76'
75'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
Д. Кларк
️️️️
Ф. Джозефзун
71'
ГОЛ! 3:0!
Л. Вибе
65'
ГОЛ! 2:0!
Н. Йеннарис
38'
Желтая карточка
Н. Йеннарис
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вибе
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЛП
39
Том Филд
ЛП
26
Лассе Вибе
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ПП
24
Хота
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЛП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ПП
19
Андре Грин
ЛФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
37
Альберт Адома
РФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-5-2
25
Бентли
6
Бьелланд
6
Дин
2
Колен
39
Филд
18
Вудс
26
Вибе
16
МакИкран
23
Йеннарис
24
Хота
8
Джозефзун
4-3-3
26
Джонстон
21
Хаттон
17
Бэйкер
17
Честер
23
Амави
14
Хурихейн
23
Лэнсбери
8
Бьярнасон
37
Адома
26
Коджиа
19
Грин
23
Йеннарис
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
23
Йеннарис
8
Джозефзун
36
Кларк
36
Кларк
8
Джозефзун
16
МакИкран
4
МакКормак
4
МакКормак
16
МакИкран
8
Бьярнасон
10
Бакуна
10
Бакуна
8
Бьярнасон
23
Лэнсбери
10
Грилиш
10
Грилиш
23
Лэнсбери
Остались в запасе
Брентфорд
Астон Вилла
1
Джек Бонхэм
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брентфорд - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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