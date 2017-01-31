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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Тоттенхэм
Сандерленд - Тоттенхэм: обзор матча 31 января 2017
Сандерленд
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Тоттенхэм
85'
Замена
В. Янссен
️️️️
М. Дембеле
73'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Сон
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Ф. Борини
72'
Желтая карточка
Х. Манкильо
65'
38'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
Желтая карточка
Д. Родуэлл
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
6
Джек Родуэлл
АП
2
Билли Джонс
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
8
Мусса Дембеле
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сандерленд
12
Мика
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пау Лопес
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
3-4-1-2
1
Манноне
16
О'Ши
5
Коне
64
Денайе
22
Манкильо
7
Ларссон
22
Ндонг
2
Джонс
6
Родуэлл
9
Дефо
16
Борини
4-2-3-1
13
Ворм
2
Уокер
15
Дайер
23
Алдервейрелд
3
Роуз
8
Дембеле
2
Ваньяма
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
16
Борини
10
Хонимэн
10
Хонимэн
16
Борини
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
7
Сон
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Сон
8
Дембеле
14
Янссен
14
Янссен
8
Дембеле
Остались в запасе
Сандерленд
Тоттенхэм
12
Мика
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
12
Мика
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Сандерленд - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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