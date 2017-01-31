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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бержерац - Ланс
Бержерац - Ланс: обзор матча 31 января 2017
Бержерац
31.01.2017, вторник, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бержерац - Ланс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бержерац
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
07.01.2024
Либурн
Франция. Кубок, 1/4 финала
Бержерац
1 : 1
09.02.2022
Версаль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Бержерац
1 : 0
30.01.2022
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
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