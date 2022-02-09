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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бержерац - Версаль
Бержерац - Версаль: обзор матча 09 февраля 2022
Бержерац
09.02.2022, среда, 20:30
Франция. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Версаль
89'
A. Tressens
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бержерац - Версаль
ГОЛ! 1:0!
A. Tressens
89'
Замена
F. Héguiabéhéré
️️️️
V. Elissalt
78'
Замена
R. Escarpit
️️️️
S. Bakir
71'
Желтая карточка
A. Letiévant
66'
Замена
A. Tressens
️️️️
H. Beltran
64'
Желтая карточка
D. Fachan
63'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бержерац - Версаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бержерац
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
07.01.2024
Либурн
Франция. Кубок, 1/4 финала
Бержерац
1 : 1
09.02.2022
Версаль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Бержерац
1 : 0
30.01.2022
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Версаль
Франция. Третья лига, 14 тур
Париж 13
- : -
05.12.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
4 : 0
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 2
17.10.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Новости команд
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Бержерац
Версаль
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
7
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
7
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