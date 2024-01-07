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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бержерац - Либурн
Бержерац - Либурн: обзор матча 07 января 2024
Бержерац
07.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Либурн
37'
A. Tressens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бержерац - Либурн
ГОЛ! 1:0!
A. Tressens
37'
Начало матча
Статистика матча Бержерац - Либурн
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
15
Офсайды
3
7
Количество передач
298
310
Сейвы
0
5
Точность передач %
63
60
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Матчи команд
Бержерац
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
07.01.2024
Либурн
Франция. Кубок, 1/4 финала
Бержерац
1 : 1
09.02.2022
Версаль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Бержерац
1 : 0
30.01.2022
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Либурн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
07.01.2024
Либурн
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