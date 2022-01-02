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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бержерац - Кретель
Бержерац - Кретель: обзор матча 02 января 2022
Бержерац
02.01.2022, воскресенье, 18:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Кретель
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бержерац - Кретель
69'
Желтая карточка
Y. Aouladzian
47'
Желтая карточка
J. Serrano
Начало матча
Статистика матча Бержерац - Кретель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бержерац
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
07.01.2024
Либурн
Франция. Кубок, 1/4 финала
Бержерац
1 : 1
09.02.2022
Версаль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Бержерац
1 : 0
30.01.2022
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Кретель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кретель
3 : 0
18.12.2021
Венисье
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Клермон
2 : 1
23.08.2016
Кретель
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Дижон
3 : 3
11.08.2015
Кретель
Информация о матче
Стадион:
Доминик Дювашель
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Кретель
Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
2015.12.12 09:38
Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
2015.12.12 09:38
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