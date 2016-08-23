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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Клермон - Кретель
Клермон - Кретель: обзор матча 23 августа 2016
Клермон
23.08.2016, вторник, 19:30
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Кретель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Клермон - Кретель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
- : -
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Кретель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кретель
3 : 0
18.12.2021
Венисье
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Клермон
2 : 1
23.08.2016
Кретель
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Дижон
3 : 3
11.08.2015
Кретель
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
Новости команд
Все
Клермон
Кретель
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
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Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
2015.12.12 09:38
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