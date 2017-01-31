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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шатору - Лорьян
Шатору - Лорьян: обзор матча 31 января 2017
Шатору
31.01.2017, вторник, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шатору - Лорьян
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шатору
Франция. Третья лига, 34 тур
Валансьен
2 : 2
15.05.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
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2 : 1
09.05.2026
Сошо
Франция. Третья лига, 32 тур
Дижон
1 : 2
30.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 31 тур
Шатору
0 : 2
24.04.2026
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Франция. Третья лига, 30 тур
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4 : 0
17.04.2026
Шатору
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Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
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22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
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0 : 2
08.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
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