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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Уотфорд
Арсенал - Уотфорд: обзор матча 31 января 2017
Арсенал
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
58'
А. Ивоби
10'
Ю. Кабуль
13'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уотфорд
90'
Желтая карточка
Т. Клеверли
88'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Желтая карточка
А. Санчес
86'
85'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Т. Дини
70'
Замена
И. Саксесс
️️️️
М. Ньянг
Замена
Лукас
️️️️
Ф. Коклен
67'
66'
Желтая карточка
С. Предль
63'
Замена
А. Дукуре
️️️️
В. Бехрами
ГОЛ! 1:2!
А. Ивоби
58'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
45'
Желтая карточка
Н. Монреаль
25'
Желтая карточка
Г. Паулиста
21'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Рэмзи
20'
13'
ГОЛ! 0:2!
Т. Дини
10'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Кабуль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
99
М'Байе Ньянг
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
85
Валон Бехрами
АП
22
Дэрил Янмат
ПП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
3
Паулиста
6
Косиельни
13
Коклен
21
Рэмзи
17
Ивоби
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
4-1-3-1-1
1
Гомес
4
Кабуль
3
Бритос
20
Кэткарт
4
Предль
6
Капу
22
Янмат
8
Клеверли
99
Ньянг
85
Бехрами
14
Дини
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
13
Коклен
7
Лукас
7
Лукас
13
Коклен
85
Бехрами
6
Дукуре
6
Дукуре
85
Бехрами
14
Дини
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
14
Дини
99
Ньянг
90
Саксесс
90
Саксесс
99
Ньянг
Остались в запасе
Арсенал
Уотфорд
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Арсенал - Уотфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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