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АПЛ 2026/2027
Суонси - Саутгемптон
Суонси - Саутгемптон: обзор матча 31 января 2017
Суонси
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
38'
Э. Моусон
70'
Г. Сигурдссон
57'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Саутгемптон
Желтая карточка
Ф. Фернандес
82'
77'
Замена
Д. Симс
️️️️
Н. Редмонд
76'
Замена
С. МакКуин
️️️️
Й. Класи
Замена
А. Ранхель
️️️️
М. Ольссон
76'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Фер
72'
ГОЛ! 2:1!
Г. Сигурдссон
70'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
У. Раутледж
60'
57'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лонг
56'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Тадич
Желтая карточка
Д. Корк
44'
ГОЛ! 1:0!
Э. Моусон
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
8
Йорди Класи
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
27
Натан Редмонд
ЛФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
17
Борха
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Саутгемптон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Моусон
13
Ольссон
6
Фернандес
26
Ноутон
8
Фер
14
Кэрролл
4
Корк
15
Раутледж
10
Сигурдссон
12
Льоренте
4-3-1-2
17
Форстер
21
Соареш
5
Стивенс
4
Йошида
5
Бертранд
10
Дэвис
21
Ромеу
8
Класи
10
Тадич
7
Лонг
27
Редмонд
13
Ольссон
22
Ранхель
22
Ранхель
13
Ольссон
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
8
Фер
15
Раутледж
7
Нарсинг
7
Нарсинг
15
Раутледж
10
Тадич
17
Буфал
17
Буфал
10
Тадич
27
Редмонд
11
Симс
11
Симс
27
Редмонд
8
Класи
45
МакКуин
45
МакКуин
8
Класи
Остались в запасе
Суонси
Саутгемптон
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Суонси - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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